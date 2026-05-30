Бойцы 11-го корпуса "Севера" сбили 130 коптеров ВСУ в мае

БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала мая уничтожили более 130 беспилотников коптерного типа ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".

По его словам, дроны противника использовались для разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов. После обнаружения целей информация передается командованию, и по БПЛА открывается огонь из штатного вооружения, оснащенного тепловыми и коллиматорными прицелами. Также применялись собственные коптеры с устройствами для сброса сетки или "гарпуна" для повреждения винтов вражеских БПЛА.