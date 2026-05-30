Бойцы 11-го корпуса "Севера" сбили 130 коптеров ВСУ в мае
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 30.05.2026
Бойцы 11-го корпуса "Севера" сбили 130 коптеров ВСУ в мае

Бойцы «Севера» уничтожили более 130 дронов ВСУ в Харьковской области

Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала мая уничтожили более 130 беспилотников коптерного типа ВСУ в Харьковской области.
  • Дроны противника использовались для разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов.
БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала мая уничтожили более 130 беспилотников коптерного типа ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".
"Операторы беспилотных систем, расчеты постов воздушного наблюдения и операторы радиолокационных станций 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" следят за воздушной обстановкой. Бойцы уничтожили более 130 беспилотников коптерного типа в Харьковской области с начала мая", - сказал "Карта".
По его словам, дроны противника использовались для разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов. После обнаружения целей информация передается командованию, и по БПЛА открывается огонь из штатного вооружения, оснащенного тепловыми и коллиматорными прицелами. Также применялись собственные коптеры с устройствами для сброса сетки или "гарпуна" для повреждения винтов вражеских БПЛА.
"Карта" отметил, что уничтожение разведывательных дронов лишает противника возможности корректировать артиллерию и снижает его эффективность на данном участке.
