Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

КУРСК, 30 мая — РИА Новости. Операторы ударных дронов группировки "Север" уничтожили украинский склад боеприпасов в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным Скат.
"Воздушной разведкой было зафиксировано перемещение военнослужащих ВСУ в разрушенном населенном пункте. <...> Было выявлено место размещения живой силы противника и по характерным признакам определено, что в обнаруженном месте находится склад. Расчетам FPV-дронов была поставлена задача нанести огневое поражение по назначенной цели", — рассказал он.
По словам военного, после поражения склада беспилотниками на нем произошла вторичная детонация.
"В результате боевой работы наших расчетов ударных БПЛА был уничтожен склад боеприпасов противника и не менее семи (человек. — Прим. ред.) живой силы противника", — добавил Скат.
Группировка "Север" действует в Сумской и Харьковской областях. За неделю противник потерял на этом участке фронта более 1245 военных, десять боевых бронемашин и 110 авто.
