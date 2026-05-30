07:41 30.05.2026 (обновлено: 08:46 30.05.2026)
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев
КУРСК, 30 мая — РИА Новости. Операторы ударных дронов группировки "Север" уничтожили украинский склад боеприпасов в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным Скат.
"Воздушной разведкой было зафиксировано перемещение военнослужащих ВСУ в разрушенном населенном пункте. <...> Было выявлено место размещения живой силы противника и по характерным признакам определено, что в обнаруженном месте находится склад. Расчетам FPV-дронов была поставлена задача нанести огневое поражение по назначенной цели", — рассказал он.

По словам военного, после поражения склада беспилотниками на нем произошла вторичная детонация.
"В результате боевой работы наших расчетов ударных БПЛА был уничтожен склад боеприпасов противника и не менее семи (человек. — Прим. ред.) живой силы противника", — добавил Скат.

Группировка "Север" действует в Сумской и Харьковской областях. За неделю противник потерял на этом участке фронта более 1245 военных, десять боевых бронемашин и 110 авто.
