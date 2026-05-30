07:05 30.05.2026
"Молния-2" уничтожила в Сумской области пункт управления БПЛА ВСУ

Бойцы собирают БПЛА "Молния-2"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет дронов «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожил укрепленный пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.
  • Операторы БПЛА ВСУ, находившиеся в этом пункте, осуществляли атаки на гражданское население.
КУРСК, 30 мая – РИА Новости. Расчёт дронов "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области укрепленный пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, откуда осуществлялись атаки, в том числе на гражданское население, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным "Кредо".
"Расчёт крылатых дронов "Молния-2" отряда "Яким" совместно с военнослужащими 352-го полка поразил укреплённый пункт с вражескими расчётами беспилотных летательных аппаратов в Сумской области", - сообщил агентству командир расчёта беспилотных систем боевого отряда "Яким" группировки войск "Север" с позывным "Кредо".
Он добавил, что операторы беспилотных летательных аппаратов ВСУ, находившиеся в данном укреплении, осуществляли атаки не только на военные объекты, но и на гражданское население.
