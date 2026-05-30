"Молния-2" уничтожила в Сумской области пункт управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 30 мая – РИА Новости. Расчёт дронов "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области укрепленный пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, откуда осуществлялись атаки, в том числе на гражданское население, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным "Кредо".