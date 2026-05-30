Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 наземных роботизированных платформ ВСУ в Харьковской области.

БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 наземных роботизированных платформ ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным "Кулак".

"Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 наземных роботизированных платформ за неделю в Харьковской области . НРТК используются боевиками ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции", - рассказал командир.

По его данным, операторы разведывательных и ударных дронов выявляют их при движении по открытым участкам и наносят удары. Он добавил, что уничтожение НРТК снижает боеспособность подразделений ВСУ.