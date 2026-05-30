БПЛА "Севера" уничтожили 15 наземных роботов ВСУ под Харьковом
07:02 30.05.2026
БПЛА "Севера" уничтожили 15 наземных роботов ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 наземных роботизированных платформ ВСУ в Харьковской области.
  • НРТК используются ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции.
  • Уничтожение НРТК снижает боеспособность подразделений ВСУ.
БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 наземных роботизированных платформ ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным "Кулак".
"Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 наземных роботизированных платформ за неделю в Харьковской области. НРТК используются боевиками ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции", - рассказал командир.
По его данным, операторы разведывательных и ударных дронов выявляют их при движении по открытым участкам и наносят удары. Он добавил, что уничтожение НРТК снижает боеспособность подразделений ВСУ.
"Мы отдельно выделяем расчеты для нарушения логистики противника. Они занимают район дежурства и контролируют дороги и логистические пути", - подчеркнул собеседник.
