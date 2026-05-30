06:50 30.05.2026 (обновлено: 06:58 30.05.2026)
Десантники рассказали о тактике дронов "Ждун" на Херсонском направлении

В лабораториях ВДВ разработали засадную версию FPV-дрона, известную как "Ждун"

  • В лабораториях БПЛА 98-й дивизии ВДВ была разработана засадная версия FPV-дрона "Ждун".
  • Дрон "Ждун" садится на возможных маршрутах передвижения противника и ждет его действий.
ГЕНИЧЕСК, 30 мая — РИА Новости. Засадная версия FPV-дрона, известная как "Ждун", была разработана в лабораториях БПЛА 98-й дивизии ВДВ, а тактику их применения постоянно оттачивают расчеты батальона беспилотных систем, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Скала".
"Наш батальон, когда сформировался, дал очень большой рывок. Так называемого "Ждуна" придумали мои бойцы в лабораториях, которые сформированы командиром батальона. А тактику действий придумывают уже непосредственно мои расчеты, которые находятся вблизи ЛБС (линии боевого соприкосновения)", — сказал замкомандира батальона войск беспилотных систем 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии.
Собеседник агентства рассказал о нынешней тактике применения дронов "Ждун" на херсонском направлении.
"Садится ударный дрон на возможных маршрутах передвижения противника и ждет: ротации, подвозы и так далее", — объяснил военный.
