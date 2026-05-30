ВС России уничтожили 13 единиц техники ВСУ в Сумской области

КУРСК, 30 мая – РИА Новости. Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" уничтожили 13 единиц бронированной и автомобильной техники, 8 пунктов управления БПЛА, склад с боеприпасами, а также 20 единиц живой силы, сообщили РИА Новости в группировке.