ВС России уничтожили 13 единиц техники ВСУ в Сумской области
06:36 30.05.2026
ВС России уничтожили 13 единиц техники ВСУ в Сумской области

Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
  • Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» уничтожили 13 единиц бронированной и автомобильной техники, 8 пунктов управления БПЛА, склад с боеприпасами и 20 единиц живой силы.
  • За ночь артиллеристы выполнили более 320 огневых задач, из них свыше 70 — в рамках контрбатарейной борьбы.
КУРСК, 30 мая – РИА Новости. Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" уничтожили 13 единиц бронированной и автомобильной техники, 8 пунктов управления БПЛА, склад с боеприпасами, а также 20 единиц живой силы, сообщили РИА Новости в группировке.
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за ночь выполнили более 320 огневые задачи, из них свыше 70 в рамках контрбатарейной борьбы. В результате нанесения огневых ударов уничтожено более 20 солдат ВСУ, 13 единиц бронированной и автомобильной техники, 8 пунктов управления БпЛА и склад с боеприпасами", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
