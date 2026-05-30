Бойцы "Центра" перекрыли пути снабжения ВСУ на Добропольском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 30.05.2026 (обновлено: 05:43 30.05.2026)
Бойцы "Центра" перекрыли пути снабжения ВСУ на Добропольском направлении

  • Группировка войск "Центр" перекрыла основные пути снабжения ВСУ на Добропольском направлении.
  • Операторы FPV-дронов ежедневно уничтожают пикапы и легкобронированную технику ВСУ, которые используются для подвоза боеприпасов и ротации личного состава.
  • Системные удары привели к фактическому перекрытию основных маршрутов снабжения ВСУ на этом участке фронта.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" перекрыли основные пути снабжения ВСУ на Добропольском направлении спецоперации, сообщило Минобороны.
"Расчеты беспилотных систем группировки "Центр" продолжают системную работу по срыву логистики противника на добропольском направлении СВО. Операторы FPV-дронов ежедневно уничтожают пикапы и легкобронированную технику ВСУ, которые используются для подвоза боеприпасов и ротации личного состава", — рассказали в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, перекрытие этого участка фронта серьезно затрудняет ротацию ВСУ и подвоз расходных материалов к линии боевого соприкосновения.
"Особое внимание уделяется поражению целей в прифронтовых поселках, где противник пытается укрыть автотранспорт и организовать временные опорные пункты. Кроме того, накрываются мелкие группы пехоты, пытающиеся пройти на передовые позиции. Вместе с бронетехникой и автомобилями ликвидируется и живая сила, находящаяся внутри", — заключили в Минобороны.
Доброполье находится в ДНР возле границы с Днепропетровской области. Это один из крупных логистических узлов, через который группировка ВСУ к северу от Красноармейска получает снабжение.
