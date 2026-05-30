В Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора во время атаки дронов ВСУ

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Старший стрелок российских Вооруженных сил ефрейтор Владислав Котик эвакуировал раненого украинским дроном товарища и спас ему жизнь, сообщили в Минобороны РФ.
Котик в составе штурмовой группы проводил рекогносцировку. Во время выполнения боевой задачи одна из групп подверглась атаке вражеских беспилотников.
"Ефрейтор Котик, получив приказ командира на эвакуацию раненого, незамедлительно ринулся к нему, оказал медицинскую помощь и произвел эвакуацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мужеству и решительным действиям ефрейтора была спасена жизнь боевого товарища.
22 июня 2022, 17:18