Тюменка рассказала, как спасла девочку, которую пытался утащить мужчина

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Жительница Тюмени Юлия, сумевшая спасти девочку от рук мужчины, который пытался утащить ее в подъезде жилого дома, сообщила РИА Новости, что услышала крик детей и бросилась на помощь.

В субботу в соцсетях появились кадры с домовых камер, на которых запечатлен сам инцидент: мужчина с приспущенными штанами пытается занести в подъезд ребенка, которого держит на руках. Мужчине помешали два мальчика, они привлекли внимание взрослых. Он, как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержан.

"Я туда забежала, он (мужчина - ред.) стоял уже на первом этаже и держал девочку. Девочка вырывалась, кричала, брыкалась, мальчишки дверь держали. Я говорю: "Отдай мне девочку", конечно у меня эмоции зашкаливали, я закричала на него, поднялась на три лесенки вперед. Он отдал, сначала как будто бы не увидел, увлечен был", - рассказала Юлия.