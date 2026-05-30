Тюменка рассказала, как спасла девочку, которую пытался утащить мужчина

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Жительница Тюмени Юлия, сумевшая спасти девочку от рук мужчины, который пытался утащить ее в подъезде жилого дома, сообщила РИА Новости, что услышала крик детей и бросилась на помощь.
В субботу в соцсетях появились кадры с домовых камер, на которых запечатлен сам инцидент: мужчина с приспущенными штанами пытается занести в подъезд ребенка, которого держит на руках. Мужчине помешали два мальчика, они привлекли внимание взрослых. Он, как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержан.
Как сообщила РИА Новости Юлия, она ехала по делам в этот район Тюмени, повернула во двор многоэтажки по улице Судостроителей и услышала крики детей. По словам девушки, маленькие мальчики звали на помощь - мужчина схватил девочку и силой затащил в подъезд.
"Я туда забежала, он (мужчина - ред.) стоял уже на первом этаже и держал девочку. Девочка вырывалась, кричала, брыкалась, мальчишки дверь держали. Я говорю: "Отдай мне девочку", конечно у меня эмоции зашкаливали, я закричала на него, поднялась на три лесенки вперед. Он отдал, сначала как будто бы не увидел, увлечен был", - рассказала Юлия.
В пресс-службе СУСК по Тюменской области РИА Новости отказались прокомментировать ситуацию. В УМВД на момент публикации комментарий не предоставили.