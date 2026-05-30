Фанаты "Спартака" могут не принять возвращение Дзюбы, считает Камоцци

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци заявил РИА Новости, что возможное возвращение 37‑летнего Артема Дзюбы в команду станет прежде всего маркетинговым и пиар‑ходом, но болельщики могут его не принять.
"В 37 лет его возвращение будет преимущественно маркетинговой и пиар‑историей. Несмотря на то, что он остается способным игроком, спортивные амбиции "Спартака" и современные тактические схемы требуют уровня мобильности и высокого прессинга, который возрастной таранный форвард не может обеспечивать стабильно", - сказал Камоцци.
"Символически возвращение в родной клуб, чтобы завершить карьеру, создает привлекательный нарратив. Однако, учитывая его исторически сложные отношения с болельщиками "Спартака" - особенно после перехода в "Зенит", - атмосфера вокруг его возможного прихода может быть скорее поляризованной, чем единодушно праздничной", - отметил Камоцци.
Дзюба принадлежал столичному клубу в 2006-2015 годах, "Спартак" неоднократно отдавал его в аренду.
24 мая, 16:08