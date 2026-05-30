В московском метро задержали мужчину, совращавшего школьницу

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, совращавшего 13-летнюю девочку в вагоне поезда в московском метро, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, не позднее 27 мая мужчина в вагоне электропоезда ехал от станции "Боровицкая" в московском метро и совращал 13-летнюю девочку. Все случившееся снял на видео прохожий, который затем и обратился в правоохранительные органы.