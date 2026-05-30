В московском метро задержали мужчину, совращавшего школьницу

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, совращавшего 13-летнюю девочку в вагоне поезда в московском метро, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
По данным следствия, не позднее 27 мая мужчина в вагоне электропоезда ехал от станции "Боровицкая" в московском метро и совращал 13-летнюю девочку. Все случившееся снял на видео прохожий, который затем и обратился в правоохранительные органы.
"Расследуется уголовное дело в отношении уроженца Тверской области 1997 года рождения… фигурант задержан, ему предъявлено обвинение", - сказали в ведомстве, добавив, что мужчина обвиняется в развратных действиях.
В главке добавили, что следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским судом Москвы об аресте мужчины.
"В рамках расследования уголовного дела фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона", - заключили в ГСУ СК по столице.