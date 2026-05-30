Россияне завоевали еще 16 золотых медалей на Российско-китайских играх

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей в пятницу на Российско-китайских молодежных летних играх, которые проходят в Калининградской области.
В боксе россияне выиграли восемь из девяти финальных поединков. В соревнованиях по ушу российские спортсмены завоевали четыре золотые медали при восьми у китайцев.
Женская юниорская сборная России по синхронному плаванию одержала победу в акробатической группе. В соло золото среди девушек завоевала представительница России.
В волейболе мужская и женская сборные России выиграли свои турниры.
Российско-китайские молодежные летние игры завершатся 30 мая. В программу соревнований входит 12 видов спорта. В этом году участие в соревнованиях принимают более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и Китая.