Россияне завоевали еще 16 золотых медалей на Российско-китайских играх - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
00:19 30.05.2026
Россияне завоевали еще 16 золотых медалей на Российско-китайских играх

Россияне завоевали 16 золотых медалей в четвертый день Российско-китайских игр

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Российско-Китайские молодежные летние игры в Светлогорске
Российско-Китайские молодежные летние игры в Светлогорске
© РИА Новости / Александр Подгорчук
Перейти в медиабанк
Российско-Китайские молодежные летние игры в Светлогорске. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей на Российско-китайских молодежных летних играх в пятницу.
  • Соревнования проходят в Калининградской области.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей в пятницу на Российско-китайских молодежных летних играх, которые проходят в Калининградской области.
В боксе россияне выиграли восемь из девяти финальных поединков. В соревнованиях по ушу российские спортсмены завоевали четыре золотые медали при восьми у китайцев.
Российские синхронистки - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Российские синхронистки взяли три золота на Российско-китайских играх
27 мая, 16:09
Женская юниорская сборная России по синхронному плаванию одержала победу в акробатической группе. В соло золото среди девушек завоевала представительница России.
В волейболе мужская и женская сборные России выиграли свои турниры.
Российско-китайские молодежные летние игры завершатся 30 мая. В программу соревнований входит 12 видов спорта. В этом году участие в соревнованиях принимают более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и Китая.
