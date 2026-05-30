Россияне завоевали еще 16 золотых медалей на Российско-китайских играх

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей в пятницу на Российско-китайских молодежных летних играх, которые проходят в Калининградской области.

В боксе россияне выиграли восемь из девяти финальных поединков. В соревнованиях по ушу российские спортсмены завоевали четыре золотые медали при восьми у китайцев.