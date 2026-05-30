В Смоленске ищут водителя, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП

18:46 30.05.2026 (обновлено: 18:47 30.05.2026)
В Смоленске ищут водителя, сбившего девочку и уехавшего с места ДТП

Автомобиль полиции. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Сбившего девочку и уехавшего с места ДТП водителя ищут в Смоленске, сообщили РИА Новости в УМВД по Смоленской области.
По данным УМВД, ДТП произошло 27 мая около 10.50 мск на улице Нахимова в Смоленске.
"Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода, девочку 2016 года рождения, вне пешеходного перехода. Позже девочка самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, не госпитализирована, к категории раненый не относится", - рассказали в ведомстве.
"Проводится проверка", - сообщили в ведомстве, добавив, что в рамках проверки ведется поиск водителя.
Согласно информации о ДТП в одной из местных групп в соцсети "ВКонтакте", водитель, сбив девочку, вышел из машины, извинился перед ней и уехал. Девочке помогли прохожие.
