Подведены первые итоги программы "Лидеры будущего в здравоохранении"

ОДИНЦОВО (Московская область), 30 мая - РИА Новости. Специалисты Московской школы управления "Сколково" и Медицинского научно-образовательного института (МНОИ) МГУ имени М. В. Ломоносова представили первые результаты совместной образовательной программы профессиональной переподготовки "Лидеры будущего в здравоохранении", передает корреспондент РИА Новости.
Запуск программы был анонсирован в рамках Петербургского международного экономического форума-2025. Тогда стороны подписали меморандум о сотрудничестве и начале стратегического партнерства.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный врач Hadassah и Golden Car Борис Чурадзе на сессии "Карьера на стыке ИИ и медицины" в рамках конференции "Карьерный компас: ИИ в здравоохранении" в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин на сессии "Карьера на стыке ИИ и фармы" в рамках конференции "Карьерный компас: ИИ в здравоохранении" в Москве.
"Мы подводим итоги первого года нашей совместной с коллегами с факультета фундаментальной медицины МГУ программы "Лидеры будущего в здравоохранении". Это наш такой пробный шаг в каком-то смысле. Кажется, что он удачный", - сказал председатель совета директоров Московской школы управления "Сколково" Александр Волошин в ходе конференции "Карьерный компас: ИИ в здравоохранении".
Он добавил, что цель программы - вырастить специалистов, которые будут развивать здравоохранение.
"Для нас важно создавать такую возможность для студентов, которые видят себя в административной карьере, чтобы организовывать процесс таким образом, чтобы создавать как можно больше пользы для общества, для страны", - подчеркнул ректор Московской школы управления "Сколково" Александр Ким.
По словам кандидата медицинских наук, директора МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова Марии Воронцовой, сейчас идет набор кандидатов на участие в новом потоке.
"Мы стараемся вам показать, что такое врачебная профессия, что такое врач, что такое специалист, для того чтобы вы понимали, где себя позиционировать в этом мире и в этой профессии", - отметила Воронцова, обращаясь к выпускникам программы.
Подробнее о задачах программы рассказала ее академический директор, доктор медицинских наук, профессор бизнес-практики, директор Центра развития здравоохранения МШУ "Сколково" Марина Велданова.
"В университете медицинском дают экспертные компетенции: как лечить пациентов или как работать в фармацевтической отрасли. А для того, чтобы успешно реализовать себя в жизни, в социуме, в индустрии, нужны и другие компетенции: как управлять, как понимать отрасль, как коммуницировать, как делать проекты, как считать деньги, как работать с клиентами. И по большому счету именно эту задачу мы поставили", - сказала Велданова журналистам.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Центра развития здравоохранения Школы управления "Сколково" Марина Велданова выступает на сессии "Итоги первого года совместной программы МШУ СКОЛКОВО и МНОИ МГУ им. М.В. Ломоносова "Лидеры будущего в здравоохранении"" в рамках конференции "Карьерный компас: ИИ в здравоохранении" в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуководитель направления "Иммунология" медицинского отдела "Санофи" Андрей Астафьев на сессии "Карьера на стыке ИИ и фармы" в рамках конференции "Карьерный компас: ИИ в здравоохранении" в Москве.
По ее словам, первый поток программы успешно завершил 31 студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова.
В рамках конференции выпускники поделились своим опытом обучения и рассказали, как программа повлияла на их личность.
"Программа сформировала во мне проактивную жизненную позицию, помогла выстроить такую стратегию личностного, профессионального развития, траекторию и цель", - рассказал выпускник программы Александр Федоровский.
Студенты также отметили, что участие в программе позволило им расширить представление о карьерных траекториях.
"Самым важным для меня открытием стала одна маленькая мысль: главное в жизни - не найти единственно правильный свой путь и всю жизнь следовать ему, а научиться жить с мыслью, что этот путь будет меняться вместе со мной, вместе с тем, как меняется система здравоохранения и весь наш мир в целом", - сказала выпускница программы Анастасия Терешина.
Она подчеркнула, что врач сегодняшнего дня - это не только хороший клиницист, но и человек, который умеет использовать новые технологии, запускать проекты, а также объединять и вдохновлять людей на изменения.