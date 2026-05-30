16:32 30.05.2026 (обновлено: 19:08 30.05.2026)
На Западе раскрыли, какой сигнал Путин послал Пашиняну

L’Antidiplomatico: визит Путина в Казахстан стал сигналом для Пашиняна

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит Владимира Путина в Казахстан стал сигналом для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пишет L’Antidiplomatico.
  • Заявления Кремля о последствиях евроинтеграции стали важным политическим предупреждением для правительства Пашиняна.
  • Москва и Астана демонстрируют намерение укреплять механизмы интеграции на евразийском пространстве, в то время как некоторые региональные игроки рассматривают возможность сближения с европейскими институтами.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Визит Владимира Путина в Казахстан стал сигналом для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пишет L’Antidiplomatico.
"Этот визит имеет значение, выходящее далеко за рамки двусторонних отношений. На фоне встречи развернулась дискуссия о будущем Армении в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", — говорится в публикации.
Как пишет издание, недавние заявления Кремля о последствиях евроинтеграции стали важным политическим сигналом для правительства Пашиняна, который в последние месяцы активизировал контакты с Брюсселем и рядом европейских лидеров. Отмечается, что стратегический выбор в пользу ЕС может сделать неизбежным пересмотр роли Армении в евразийских структурах.
"В этом контексте визит президента России в Казахстан приобретает более широкий смысл. Пока некоторые региональные игроки рассматривают возможность сближения с европейскими институтами, Москва и Астана демонстрируют намерение укреплять механизмы интеграции на евразийском пространстве", — резюмируется в материале.
В среду Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом. На следующий день он встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о принципах дружбы и добрососедства между народами, лидеры также сделали заявления для прессы. В пятницу российский президент участвовал в саммите ЕАЭС.
На пресс-конференции по итогам визита в Казахстан он сообщил журналистам, что Россия настаивает на скорейшем проведении референдума о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС. Путин также предупредил, что Москва может прекратить сотрудничество с Ереваном в сфере интеграционных процессов и отказаться от предоставления преференций в вопросах цен на энергоносители.
В миреКазахстанВладимир ПутинЕвразийский экономический союзАрменияНикол ПашинянРоссияКасым-Жомарт ТокаевЕвросоюз
 
 
