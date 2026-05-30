На Западе раскрыли, какой сигнал Путин послал Пашиняну

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Визит Владимира Путина в Казахстан стал сигналом для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пишет L’Antidiplomatico.
Как пишет издание, недавние заявления Кремля о последствиях евроинтеграции стали важным политическим сигналом для правительства Пашиняна, который в последние месяцы активизировал контакты с Брюсселем и рядом европейских лидеров. Отмечается, что стратегический выбор в пользу ЕС может сделать неизбежным пересмотр роли Армении в евразийских структурах.
"В этом контексте визит президента России в Казахстан приобретает более широкий смысл. Пока некоторые региональные игроки рассматривают возможность сближения с европейскими институтами, Москва и Астана демонстрируют намерение укреплять механизмы интеграции на евразийском пространстве", — резюмируется в материале.
В среду Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом. На следующий день он встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о принципах дружбы и добрососедства между народами, лидеры также сделали заявления для прессы. В пятницу российский президент участвовал в саммите ЕАЭС.
На пресс-конференции по итогам визита в Казахстан он сообщил журналистам, что Россия настаивает на скорейшем проведении референдума о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС. Путин также предупредил, что Москва может прекратить сотрудничество с Ереваном в сфере интеграционных процессов и отказаться от предоставления преференций в вопросах цен на энергоносители.