Швейцарцы стали первыми финалистами домашнего ЧМ по хоккею

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Норвегии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею и стала первым финалистом домашнего турнира.

Встреча прошла в Цюрихе и завершилась победой швейцарцев со счетом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0). В составе победителей отличились Кристоф Берчи (18-я минута), Денис Мальгин (25), Кен Егер (33), Дамьен Риа (37), Нико Хишир (45) и Тео Рошетт (58). Шатаут оформил голкипер Леонардо Дженони, отразивший 20 бросков.

Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира третий раз подряд. В 2024-м и 2025-м швейцарцы становились вице-чемпионами мира.

Второй финалист определится позднее в субботу в матче между сборными Канады и Финляндии. Решающий матч турнира и игра за третье место запланированы на воскресенье.