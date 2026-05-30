Швейцарцы стали первыми финалистами домашнего ЧМ по хоккею

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Норвегии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею и стала первым финалистом домашнего турнира.
Встреча прошла в Цюрихе и завершилась победой швейцарцев со счетом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0). В составе победителей отличились Кристоф Берчи (18-я минута), Денис Мальгин (25), Кен Егер (33), Дамьен Риа (37), Нико Хишир (45) и Тео Рошетт (58). Шатаут оформил голкипер Леонардо Дженони, отразивший 20 бросков.
30 мая 2026 • начало в 16:20
Завершен
17:36 • Кристоф Берчи
(Николас Бехлер, Доминик Эгли)
24:23 • Денис Мальгин
(Кэлвин Тюркауф)
32:51 • Ken Jaeger
(Sven Jung, Симон Кнак)
36:24 • Дамьен Риат
44:27 • Нико Хишир
(Дамьен Риат, Свен Андригетто)
57:34 • Theo Rochette
(Пиус Сутер, Аттилио Бьяска)
Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира третий раз подряд. В 2024-м и 2025-м швейцарцы становились вице-чемпионами мира.
Второй финалист определится позднее в субботу в матче между сборными Канады и Финляндии. Решающий матч турнира и игра за третье место запланированы на воскресенье.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.