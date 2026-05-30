Шнайдер обыграла украинку и вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа.
30 мая 2026 • начало в 13:10
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу россиянки, которая является 23-й ракеткой мира и посеяна на турнире под 25-м номером. Олейникова располагается на 65-й строчке мирового рейтинга.
По ходу первого сета Шнайдер смогла отыграться со счета 1:4. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты.
Шнайдер впервые сыграет в четвертом круге "Ролан Гаррос". Ее соперницей станет победительница матча между канадкой Викторией Мбоко (9-й номер посева) и американкой Мэдисон Киз (19).