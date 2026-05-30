Шнайдер обыграла украинку и вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу россиянки, которая является 23-й ракеткой мира и посеяна на турнире под 25-м номером. Олейникова располагается на 65-й строчке мирового рейтинга.