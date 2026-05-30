Арина Шарапова дала социологический портрет современного россиянина

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Телеведущая и социолог Арина Шарапова в интервью РИА Новости составила портрет современного россиянина.
"Мы очень похожи. Мы трудяги, очень много работаем. Одна из важных тем для каждого гражданина России — традиционные ценности, крепкая семья. Мне очень хочется, чтобы наша страна крепко стояла именно на этом фундаменте понимания друг друга, — отметила она. — Я очень желаю, чтобы эти ценности, перечисленные президентом, проросли глубоко-глубоко в нашу землю и никогда бы больше не менялись.
Искренне советую людям глубоко понять, что значат такие ценности, как жизнь, милосердие, гражданская позиция, высокая нравственность".
Арина Шарапова 30 мая отмечает 65-летний юбилей.
