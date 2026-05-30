Телеведущая Арина Шарапова в юбилей рассказала, что дает ей энергию

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Арина Шарапова празднует 65-летний юбилей. В интервью РИА Новости известная телеведущая призналась, что черпает энергию в работе с замечательной командой.
"Энергию я восполняю исключительно в работе, где собрана команда моих любимых, замечательных людей. Вместе с которыми мы уже много лет создаем потрясающие, на мой взгляд, уникальные продукты. Это и кино, это и работа со школьниками, молодежью и студентами, а также пенсионерами. Это и работа с детьми, находящимися на длительном излечении в онкоцентрах", — отметила она.
Шарапова добавила, что уже несколько месяцев трудится с командой над созданием короткометражных документальных фильмов "Герои нашего времени, истории, которые нас объединяют" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, посвященных традиционным российским ценностям.
