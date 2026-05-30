Худрук театра "Ромэн" опроверг сообщения о плохом самочувствии

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Художественный руководитель музыкально-драматического театра "Ромэн" Николай Сергиенко в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о том, что ему якобы стало плохо, отметив, что он находится в театре и работает.