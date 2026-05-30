Сбер перечислит по итогам Зеленого марафона 185 млн рублей на лечение детей

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 270 тысяч человек по всей России приняли участие в субботу в благотворительном забеге "СберПрайм Зеленый Марафон", специально к этому мероприятию Сбер подготовил благотворительную акцию для спасения жизней детей, сообщает банк.

"В этом году для нас особенная дата — Сберу исполняется 185 лет. Поэтому за каждый километр, который пробежали участники "СберПрайм Зеленого Марафона", Сбер направит 185 рублей в фонд "Вклад в будущее". Мы рассчитываем собрать 185 миллионов рублей на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Эти дети каждый день совершают настоящий подвиг, проходя через тяжелое лечение и борьбу за жизнь. И очень важно, что благодаря усилиям сотен тысяч участников "СберПрайм Зеленого Марафона" по всей стране, мы можем помочь им получить необходимую поддержку и шанс на выздоровление", - сказал перед началом марафона президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, его слова приводятся в сообщении.

© Фото : Пресс-служба Сбера Забег "СберПрайм Зелёный Марафон" в Москве

Как отметили в банке, общее количество километров, которые по итогам марафона пробежали бегуны по всей России, превысило один миллион, поэтому банк направит 185 миллионов рублей в Благотворительный фонд "Вклад в будущее", который окажет помощь детским медицинским центрам, специализирующимся на лечении онкологических, гематологических заболеваний и трансплантации костного мозга.

Поддержку получат, в частности, Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева, детские областные больницы ЛНР и ДНР, Институт онкологии имени Р. М. Горбачевой, Детская областная больница в Екатеринбурге, медцентры в Уфе, Оренбурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

На перечисленные средства клиники смогут получить дорогостоящие препараты, которые помогают спасать жизни детей, а также оборудование для облучения крови и круглосуточного введения лекарств.