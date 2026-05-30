09:45 30.05.2026
Инструктор предположила, куда могли деться сапы пропавшей в Омске пары

Инструктор Кулевец: сапборды пропавшей в Омске пары могли забрать рыбаки

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Река Иртыш. Архивное фото
Река Иртыш . Архивное фото
  • Ольга Симочкина и Анатолий Бойко из Омска пропали после того, как ушли кататься на сапбордах 25 мая.
  • Волонтерам и родственникам удалось обнаружить тело пропавшей сапбордистки.
  • Инструктор по сапсерфингу Екатерина Кулевец предположила, что их сапборды могло прибить к берегу или забрать рыбаки или местные жители.
ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Сапборды пропавшей в Омске пары могли забрать рыбаки или местные жители, рассказала РИА Новости омский инструктор по сапсерфингу Екатерина Кулевец.
В четверг региональное УМВД сообщило о том, что 25 мая 43-летняя Ольга Симочкина и 40-летний Анатолий Бойко, которые ушли кататься на сапбордах, пропали, ведомство начало их поиск. В субботу в силовых структурах рассказали РИА Новости, что волонтерам и родственникам удалось обнаружить тело пропавшей сапбордистки.
"Пара жила недалеко от Иртыша. Скорее всего они пошли до реки пешком. Судя по прошлым фото и видео их сплавов, они не пользовались спас-жилетами. Также, сейчас пишут, что ищут сапы, но их могло прибить к берегу, где-нибудь в кустах. Также, как с воды, так и у берега их могли забрать рыбаки или местные жители. По тому, что могло произойти, не готова сказать, так как возможных вариантов множество", - рассказала РИА Новости Екатерина Кулевец.
