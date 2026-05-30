Жена Сафонова вынесла флаг России на поле после финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Супруга российского вратаря Матвея Сафонова Марина вышла с флагом России на поле стадиона в Будапеште по окончании финального матча футбольной Лиги чемпионов.

Сафонову 27 лет, он стал первым в истории российским футболистом, дважды побеждавшим в Лиге чемпионов.