Жена Сафонова вынесла флаг России на поле после финала Лиги чемпионов

23:33 30.05.2026
Жена Сафонова вынесла флаг России на поле в Будапеште после финала ЛЧ

© Marton Monus — Футболисты "ПСЖ" с трофеем ЛЧ
  • Супруга российского вратаря Матвея Сафонова Марина вышла с флагом России на поле стадиона в Будапеште по окончании финального матча футбольной Лиги чемпионов.
  • Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Супруга российского вратаря Матвея Сафонова Марина вышла с флагом России на поле стадиона в Будапеште по окончании финального матча футбольной Лиги чемпионов.
В субботу французский "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу за парижан целиком.
По окончании матча Марина Сафонова, накинув на себя флаг России, спустилась с трибун и вышла к супругу на поле арены, где происходили празднования по случаю завоевания титула.
Сафонову 27 лет, он стал первым в истории российским футболистом, дважды побеждавшим в Лиге чемпионов.
ФутболСпортМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)Арсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
 
