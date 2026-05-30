Губерниев назвал Сафонова лучшим вратарем Европы и одним из лучших в мире
23:19 30.05.2026
Губерниев назвал Сафонова лучшим вратарем Европы и одним из лучших в мире

© Marton Monus
Футболисты ПСЖ с трофеем ЛЧ
© Marton Monus
Футболисты "ПСЖ" с трофеем ЛЧ
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с РИА Новости назвал российского вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова лучшим голкипером Европы и одним из лучших в мире.
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком.
Лига чемпионов УЕФА
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
ПСЖ
2 : 14:3
Арсенал
65‎’‎ • Усман Дембеле (П)
121‎’‎ • Гонсалу Рамуш (П)
121‎’‎ • Дезире Дуэ (П)
121‎’‎ • Ашраф Хакими (П)
121‎’‎ • Лукас Беральдо (П)
06‎’‎ • Кай Хаверц
121‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
121‎’‎ • Деклан Райс (П)
121‎’‎ • Габриэль Мартинелли (П)
"Матвей Сафонов - лучший вратарь Европы и один из лучших вратарей мира. У нас есть признанные вратари: Лев Яшин, обладатель "Золотого мяча", Ринат Дасаев, лучший вратарь мира 1988 года. Не умаляя достоинств других блестящих вратарей, с точки зрения титулов и вклада получается, что третий - Матвей Сафонов. Сафонов стоит особняком, потому что он единственный двукратный обладатель кубка чемпионов среди россиян, такое не удавалось никому", - сказал Губерниев.
В послематчевой серии пенальти Сафонов не смог отразить ни одного удара, игроки "Арсенала" дважды пробили мимо ворот.
"Когда игроки промахиваются в серии пенальти, это во многом заслуга вратаря. Психологически передавливает. Сейчас Сафонов вместе с Александром Овечкиным - лучшие спортсмены России в мире. Но футбол, в отличие от хоккея, не столько спорт, сколько мощнейшее социальное явление. В этом оркестре первую скрипку и роль заметной звезды играет Матвей Сафонов", - добавил он.
Губерниев отметил, что видел потенциал Сафонова, еще когда вратарь начинал играть за "Краснодар".
"У него уже столько титулов, что хватит на полкоманды. Он выиграл уже очень многое, хотя еще молод по вратарским меркам. Я горжусь! Вспоминаю, как Карпин и Черчесов спрашивали меня, почему я так за него топлю: "Твой родственник, что ли?" А потенциал спортсмена был очевиден, когда он только начинал играть за "Краснодар". Не боится конкуренции, идет вперед - настоящий спортсмен", - заключил собеседник агентства.
