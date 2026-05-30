Канчельскис назвал Сафонова вратарем номер один

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в разговоре с РИА Новости похвалил российского вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова за его успехи.
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
65’ • Усман Дембеле (П)
121’ • Гонсалу Рамуш (П)
121’ • Дезире Дуэ (П)
121’ • Ашраф Хакими (П)
121’ • Лукас Беральдо (П)
06’ • Кай Хаверц
121’ • Виктор Дьекереш (П)
121’ • Деклан Райс (П)
121’ • Габриэль Мартинелли (П)
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком.
"Сафонов - молодец, выиграл! Вратарь номер один, рад за него. Так держать! Но надо двигаться дальше, как минимум есть Суперкубок. Думаю, в копилку надо забирать все, что есть", - сказал Канчельскис.