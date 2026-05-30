Сафонов рассказал, как болела голова после столкновения в финале ЛЧ
23:07 30.05.2026 (обновлено: 23:10 30.05.2026)
Сафонов рассказал, как болела голова после столкновения в финале ЛЧ

© REUTERS / Phil Noble — Матвей Сафонов в финале Лиги чемпионов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил удар по голове от одноклубника Маркиньоса во время финального матча футбольной Лиги чемпионов.
  • «Пари Сен-Жермен» обыграл «Арсенал» и второй год подряд стал победителем турнира.
  • Сафонов заявил, что счастлив из-за победы команды, несмотря на то что не смог отразить ни одного удара в серии пенальти.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов признался, что у него болела голова во время финального матча футбольной Лиги чемпионов после удара от одноклубника Маркиньоса.
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком, в послематчевой серии пенальти он не смог отразить ни одного удара, игроки "Арсенала" дважды пробили мимо ворот.
"Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы выиграли", - сказал Сафонов в эфире Okko.
В середине первого тайма во время прострела Сафонову по голове ногой случайно ударил одноклубник Маркиньос. Врачи несколько минут оказывали помощь российскому вратарю.
"Вы знаете, у меня болит голова, к сожалению, потому что был этот эпизод с Маркиньосом. Мне немного досталось - удар. Но это часть игры, я все равно очень счастлив. Не хочу сейчас тратить лишнюю энергию, мне бы ее подкопить, потому что завтра нам возвращаться в Париж, будет парад, будем праздновать", - отметил россиянин.

Сафонов добавил, что не считает себя героем: "Пенальти - это маленькая игра внутри большой игры. Но я был готов, большой опыт за последний год. Не так чтобы было трудно. Я не сделал в итоге сейвов, но "Арсенал" мне помог".
