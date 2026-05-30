Кавазашвили назвал Сафонова мировой знаменитостью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил РИА Новости, что очень рад за российского голкипера "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова, второй год подряд выигравшего футбольную Лигу чемпионов.
В субботу "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти) и второй год подряд выиграл турнир. Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. В послематчевой серии он не отразил ни одного удара, игроки "Арсенала" дважды пробили мимо ворот.
"Это замечательный успех нашего российского вратаря. Я поздравляю его. Есть у нас вратарь - единственный, кто является нашей мировой знаменитостью. И он стал обладателем клубного чемпионского трофея. Великолепно, просто великолепно", - сказал Кавазашвили.
