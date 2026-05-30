22:44 30.05.2026 (обновлено: 23:00 30.05.2026)
Мостовой назвал Сафонова примером для многих

Мостовой: Сафонов наслаждается футболом и жизнью, это пример для многих

  • Александр Мостовой заявил, что Матвей Сафонов получает удовольствие от футбола и жизни, являясь примером для многих.
  • «Пари Сен-Жермен» обыграл «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира.
  • Мостовой отметил, что для Сафонова матч был одним из самых легких, так как «Арсенал» сыграл слабо и не реализовал моменты в серии пенальти.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов получает удовольствие от футбола и жизни, являясь примером для многих.
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком.
"Для Матвея это была одна из самых легких игр. От "Арсенала" был один удар, который и оказался голом. Они сыграли один из самых слабых матчей, и их за это наказали. Пенальти - лотерея, но и тут "Арсенал" дважды даже не попал в створ", - сказал Мостовой.
"Конкурент Сафонова Шевалье тоже выиграл титул. Ситуация похожа на ту, что была в прошлом году, когда Матвей выиграл Лигу чемпионов, не играя. Но, как я и говорил, если есть такие предложения, надо уходить. Теперь он получает удовольствие от футбола и жизни, завоевывая трофеи. Это пример для многих", - добавил он.
ФутболСпортМатвей СафоновАлександр МостовойАрсенал (Лондон)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
