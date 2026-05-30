Мостовой назвал Сафонова примером для многих

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов получает удовольствие от футбола и жизни, являясь примером для многих.
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком.
"Для Матвея это была одна из самых легких игр. От "Арсенала" был один удар, который и оказался голом. Они сыграли один из самых слабых матчей, и их за это наказали. Пенальти - лотерея, но и тут "Арсенал" дважды даже не попал в створ", - сказал Мостовой.
"Конкурент Сафонова Шевалье тоже выиграл титул. Ситуация похожа на ту, что была в прошлом году, когда Матвей выиграл Лигу чемпионов, не играя. Но, как я и говорил, если есть такие предложения, надо уходить. Теперь он получает удовольствие от футбола и жизни, завоевывая трофеи. Это пример для многих", - добавил он.