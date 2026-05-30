Колосков: Сафонов не стал героем финала Лиги чемпионов, но вклад внес

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что не стал бы назвать российского голкипера французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова героем финала Лиги чемпионов.
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком, в послематчевой серии пенальти он не смог отразить ни одного удара, игроки "Арсенала" дважды пробили мимо ворот.
"Результат справедлив. "ПСЖ" играл намного лучше. Владели инициативой на протяжении всей игры, лучше комбинировали, все показатели были в пользу "ПСЖ". "Арсенал" на победу сегодня не наиграл. Но пенальти - это дело случая, хотя показалось, что игроки французской команды были более уверены в себе", - сказал Колосков.
"Не стал бы называть героем матча Сафонова или вратаря "Арсенала". Сафонов внес достойный вклад в победу "ПСЖ". Он команду не подвел и играл надежно", - добавил он.