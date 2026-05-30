Сафонов расплакался после финального матча Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
22:30 30.05.2026 (обновлено: 22:39 30.05.2026)
Сафонов расплакался после финального матча Лиги чемпионов

  • Российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов расплакался по окончании финального матча футбольной Лиги чемпионов.
  • «ПСЖ» обыграл английский «Арсенал» в финале турнира в Будапеште со счетом 1:1 (4:3 — по пенальти).
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов расплакался по окончании финального матча футбольной Лиги чемпионов.
"ПСЖ" в субботу обыграл английский "Арсенал" в финале турнира в Будапеште (1:1, 4:3 - по пенальти).
Лига чемпионов УЕФА
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
ПСЖ
2 : 14:3
Арсенал
65‎’‎ • Усман Дембеле (П)
121‎’‎ • Гонсалу Рамуш (П)
121‎’‎ • Дезире Дуэ (П)
121‎’‎ • Ашраф Хакими (П)
121‎’‎ • Лукас Беральдо (П)
06‎’‎ • Кай Хаверц
121‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
121‎’‎ • Деклан Райс (П)
121‎’‎ • Габриэль Мартинелли (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сафонов отыграл встречу целиком, в послематчевой серии пенальти он не смог отразить ни одного удара, игроки "Арсенала" дважды пробили мимо ворот. По окончании финала россиянин сел на газон и заплакал, пока его партнеры праздновали успех.
Сафонову 27 лет, он стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Год назад он также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда россиянин провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных.
