Сафонов расплакался после финального матча Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов расплакался по окончании финального матча футбольной Лиги чемпионов.
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
65’ • Усман Дембеле (П)
121’ • Гонсалу Рамуш (П)
121’ • Дезире Дуэ (П)
121’ • Ашраф Хакими (П)
121’ • Лукас Беральдо (П)
06’ • Кай Хаверц
121’ • Виктор Дьекереш (П)
121’ • Деклан Райс (П)
121’ • Габриэль Мартинелли (П)
Сафонов отыграл встречу целиком, в послематчевой серии пенальти он не смог отразить ни одного удара, игроки "Арсенала" дважды пробили мимо ворот. По окончании финала россиянин сел на газон и заплакал, пока его партнеры праздновали успех.
Сафонову 27 лет, он стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Год назад он также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда россиянин провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных.