Сафонов стал первым российским футболистом, дважды выигравшим ЛЧ

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал первым российским футболистом в истории, который сумел дважды победить в Лиге чемпионов.
"ПСЖ" в субботу в серии пенальти обыграл английский "Арсенал" в финальном матче, который прошел в Будапеште, и второй год подряд выиграл Лигу чемпионов.
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
65’ • Усман Дембеле (П)
121’ • Гонсалу Рамуш (П)
121’ • Дезире Дуэ (П)
121’ • Ашраф Хакими (П)
121’ • Лукас Беральдо (П)
06’ • Кай Хаверц
121’ • Виктор Дьекереш (П)
121’ • Деклан Райс (П)
121’ • Габриэль Мартинелли (П)
Ранее Лигу чемпионов по разу выигрывали Игорь Добровольский ("Марсель", 1993), Владимир Бут ("Боруссия", Дортмунд, 1997), Дмитрий Аленичев ("Порту", 2004) и Денис Черышев ("Реал", 2016).