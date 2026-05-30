Сафонов стал первым российским футболистом, дважды выигравшим ЛЧ - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
22:12 30.05.2026
Сафонов стал первым российским футболистом, дважды выигравшим ЛЧ

© REUTERS / Phil Noble — Матвей Сафонов в финале Лиги чемпионов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды победил в Лиге чемпионов.
  • ПСЖ обыграл Арсенал в финальном матче Лиги чемпионов в Будапеште и второй год подряд выиграл турнир.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал первым российским футболистом в истории, который сумел дважды победить в Лиге чемпионов.
"ПСЖ" в субботу в серии пенальти обыграл английский "Арсенал" в финальном матче, который прошел в Будапеште, и второй год подряд выиграл Лигу чемпионов.
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
ПСЖ
2 : 14:3
Арсенал
65‎’‎ • Усман Дембеле (П)
121‎’‎ • Гонсалу Рамуш (П)
121‎’‎ • Дезире Дуэ (П)
121‎’‎ • Ашраф Хакими (П)
121‎’‎ • Лукас Беральдо (П)
06‎’‎ • Кай Хаверц
121‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
121‎’‎ • Деклан Райс (П)
121‎’‎ • Габриэль Мартинелли (П)
Сафонов отыграл матч целиком. Год назад он также стал победителем Лиги чемпионов в составе "ПСЖ", тогда россиянин провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных.
Ранее Лигу чемпионов по разу выигрывали Игорь Добровольский ("Марсель", 1993), Владимир Бут ("Боруссия", Дортмунд, 1997), Дмитрий Аленичев ("Порту", 2004) и Денис Черышев ("Реал", 2016).
