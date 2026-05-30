Сафонов получил удар по голове в первом тайме финала ЛЧ

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов получил удар по голове в середине первого тайма финального матча Лиги чемпионов.
Встреча проходит в субботу в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена", "Арсенал" ведет в счете - 1:0. На 26-й минуте Сафонов, прерывая прострел в штрафную, получил удар по голове от капитана своей команды Маркиньоса.
Россиянину потребовалась помощь врачей, прежде чем он спустя несколько минут смог продолжить игру.
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
65’ • Усман Дембеле (П)
121’ • Гонсалу Рамуш (П)
121’ • Дезире Дуэ (П)
121’ • Ашраф Хакими (П)
121’ • Лукас Беральдо (П)
06’ • Кай Хаверц
121’ • Виктор Дьекереш (П)
121’ • Деклан Райс (П)
121’ • Габриэль Мартинелли (П)