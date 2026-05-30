Сафонов пропустил мяч на шестой минуте финала ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пропустил мяч на шестой минуте финального матча футбольной Лиги чемпионов.
- Матч проходит в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» против английского клуба «Арсенал».
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов пропустил мяч на шестой минуте финального матча футбольной Лиги чемпионов против английского "Арсенала".
Встреча проходит в субботу в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".
На 6-й минуте Сафонов пропустил мяч после удара с острого угла от Кая Хаверца.
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
65’ • Усман Дембеле (П)
121’ • Гонсалу Рамуш (П)
121’ • Дезире Дуэ (П)
121’ • Ашраф Хакими (П)
121’ • Лукас Беральдо (П)
06’ • Кай Хаверц
121’ • Виктор Дьекереш (П)
121’ • Деклан Райс (П)
121’ • Габриэль Мартинелли (П)