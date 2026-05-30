Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на финал ЛЧ против "Арсенала"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе команды на финальный матч Лиги чемпионов против английского "Арсенала".

Сафонову 27 лет. В текущем сезоне он провел 26 матчей за "ПСЖ", в которых пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль. Парижане являются действующими победителями Лиги чемпионов.