Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на финал ЛЧ против "Арсенала" - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
17:49 30.05.2026 (обновлено: 18:00 30.05.2026)
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на финал ЛЧ против "Арсенала"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе команды на финальный матч Лиги чемпионов против английского "Арсенала".
Встреча пройдет в Будапеште в субботу на стадионе "Пушкаш Арена" и начнется в 19:00 мск.
Сафонов стал вторым россиянином в истории, который сыграет в финале Лиги чемпионов. Ранее в матче за трофей участвовал экс-полузащитник Дмитрий Аленичев, который вышел на замену в составе португальского "Порту" в победном матче против "Монако" (3:0) в 2004 году.
Сафонову 27 лет. В текущем сезоне он провел 26 матчей за "ПСЖ", в которых пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль. Парижане являются действующими победителями Лиги чемпионов.
Полностью стартовый состав "ПСЖ" выглядит следующим образом: Матвей Сафонов (вратарь), Ашраф Хакими, Маркиньос (капитан), Хвича Кварацхелия, Фабиан Руис, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Витинья, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Жуан Невеш.
С первых минут у "Арсенала" выйдут: Давид Райя (вратарь), Вильям Салиба, Кристиан Москера, Пьеро Инкапье, Габриэл Магальяйнс, Букайо Сака, Мартин Эдегор (капитан), Кай Хаверц, Деклан Райс, Майлз Льюис-Скелли.
