МВД Румынии хочет закупить 12 вертолетов с помощью программы SAFE

КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Министерство внутренних дел Румынии сообщило, что намерено приобрести 12 вертолетов для управления чрезвычайными ситуациями и поддержания общественного порядка в рамках программы ЕС SAFE.
"Министерство внутренних дел укрепляет свои авиационные возможности для выполнения задач в области управления чрезвычайными ситуациями и поддержки структур общественного порядка и безопасности путем приобретения 12 многоцелевых вертолетов Airbus H160 и H145 в рамках программы SAFE - Security Action for Europe", - говорится в заявлении МВД, опубликованном на сайте ведомства.
Уточняется, что Румыния намерена приобрести семь вертолетов H160, которые будут использоваться для укрепления национального потенциала в области воздушного вмешательства, гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями. Пять вертолетов H145 будут выделены для операций по поиску и спасению в горах.
Еврокомиссия 16 января одобрила национальные планы обороны восьми государств Евросоюза в рамках программы перевооружения через кредитный инструмент SAFE, Румыния получит 16,6 миллиарда евро, большая часть этой суммы пойдет на перевооружение.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.