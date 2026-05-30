МВД Румынии хочет закупить 12 вертолетов с помощью программы SAFE
14:39 30.05.2026
МВД Румынии хочет закупить 12 вертолетов с помощью программы SAFE

МВД Румынии намерено закупить 12 вертолетов с помощью европейской программы SAFE

Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство внутренних дел Румынии намерено приобрести 12 вертолетов для управления чрезвычайными ситуациями и поддержания общественного порядка.
  • Технику планируют закупить в рамках программы SAFE.
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Министерство внутренних дел Румынии сообщило, что намерено приобрести 12 вертолетов для управления чрезвычайными ситуациями и поддержания общественного порядка в рамках программы ЕС SAFE.
"Министерство внутренних дел укрепляет свои авиационные возможности для выполнения задач в области управления чрезвычайными ситуациями и поддержки структур общественного порядка и безопасности путем приобретения 12 многоцелевых вертолетов Airbus H160 и H145 в рамках программы SAFE - Security Action for Europe", - говорится в заявлении МВД, опубликованном на сайте ведомства.
Уточняется, что Румыния намерена приобрести семь вертолетов H160, которые будут использоваться для укрепления национального потенциала в области воздушного вмешательства, гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями. Пять вертолетов H145 будут выделены для операций по поиску и спасению в горах.
Еврокомиссия 16 января одобрила национальные планы обороны восьми государств Евросоюза в рамках программы перевооружения через кредитный инструмент SAFE, Румыния получит 16,6 миллиарда евро, большая часть этой суммы пойдет на перевооружение.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
