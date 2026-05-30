Рейтинг@Mail.ru
Румыния подписала четыре контракта на закупку вооружения по программе SAFE - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 30.05.2026
Румыния подписала четыре контракта на закупку вооружения по программе SAFE

Румыния подписала 4 контракта на закупку на €5,6 миллиарда по программе SAFE

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румыния подписала четыре контракта на закупку БМП, систем ПВО, морских патрульных и водолазных кораблей, а также боеприпасов на общую сумму в 5,6 миллиардов евро в рамках европейской кредитной программы SAFE.
  • Рамочное соглашение с компанией Rheinmetall Automecanica SRL предусматривает закупку 298 боевых машин пехоты и их модификаций на сумму 3,337 миллиардов евро.
  • Были заключены контракты на поставку систем ПВО, морских патрульных и водолазных кораблей, а также боеприпасов с различными компаниями на общую сумму около 2,263 миллиарда евро.
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Румыния подписала четыре контракта на закупку БМП, систем ПВО, морских патрульных и водолазных кораблей, а также боеприпасов на общую сумму в 5,6 миллиардов евро в рамках европейской кредитной программы SAFE, сообщила пресс-служба министерства обороны.
"Министерство национальной обороны подписало в рамках программы "Действия во имя безопасности Европы" (SAFE) контракты на условиях, одобренных румынским парламентом. Заключение этих контрактов особенно важно в нынешнем контексте региональной безопасности и в связи с необходимостью ускорения процесса модернизации румынской армии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Пять стран ЕС взяли кредит по программе перевооружения SAFE, заявили в ЕК
29 мая, 14:09
Румынская сторона заключила рамочное соглашение с компанией Rheinmetall Automecanica SRL на закупку 298 боевых машин пехоты и их модификаций на сумму 3, 337 миллиардов евро. Был заключен контракт на поставку компанией Rheinmetall Italia S.p.A. Систем ПВО для защиты от беспилотников - семь систем SKYNEX, две системы SKYRANGER 35 и две системы Millenium, стоимостью около 982 миллионов евро.
Также Бухарест договорился о поставках морских кораблей для патрулирования и для водолазов с компанией NVL B.V.&Co за 920 миллионов евро. Кроме того, заключен контракт с компанией Rheinmetall Waffe Munition GmBH о приобретении боеприпасов на 449,7 миллионов евро.
Еврокомиссия 16 января одобрила национальные планы обороны восьми государств Евросоюза в рамках программы перевооружения через кредитный инструмент SAFE, Румыния получит 16,6 миллиарда евро, большая часть этой суммы пойдет на перевооружение.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
"Вас просто сожрут": в США выступили с заявлением после удара по Румынии
Вчера, 02:21
 
В миреРумынияБухарестЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала