Румыния подписала четыре контракта на закупку вооружения по программе SAFE

Краткий пересказ от РИА ИИ Румыния подписала четыре контракта на закупку БМП, систем ПВО, морских патрульных и водолазных кораблей, а также боеприпасов на общую сумму в 5,6 миллиардов евро в рамках европейской кредитной программы SAFE.

Рамочное соглашение с компанией Rheinmetall Automecanica SRL предусматривает закупку 298 боевых машин пехоты и их модификаций на сумму 3,337 миллиардов евро.

Были заключены контракты на поставку систем ПВО, морских патрульных и водолазных кораблей, а также боеприпасов с различными компаниями на общую сумму около 2,263 миллиарда евро.

КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Румыния подписала четыре контракта на закупку БМП, систем ПВО, морских патрульных и водолазных кораблей, а также боеприпасов на общую сумму в 5,6 миллиардов евро в рамках европейской кредитной программы SAFE, сообщила пресс-служба министерства обороны.

"Министерство национальной обороны подписало в рамках программы "Действия во имя безопасности Европы" (SAFE) контракты на условиях, одобренных румынским парламентом. Заключение этих контрактов особенно важно в нынешнем контексте региональной безопасности и в связи с необходимостью ускорения процесса модернизации румынской армии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны.

Румынская сторона заключила рамочное соглашение с компанией Rheinmetall Automecanica SRL на закупку 298 боевых машин пехоты и их модификаций на сумму 3, 337 миллиардов евро. Был заключен контракт на поставку компанией Rheinmetall Italia S.p.A. Систем ПВО для защиты от беспилотников - семь систем SKYNEX, две системы SKYRANGER 35 и две системы Millenium, стоимостью около 982 миллионов евро.

Также Бухарест договорился о поставках морских кораблей для патрулирования и для водолазов с компанией NVL B.V.&Co за 920 миллионов евро. Кроме того, заключен контракт с компанией Rheinmetall Waffe Munition GmBH о приобретении боеприпасов на 449,7 миллионов евро.

Еврокомиссия 16 января одобрила национальные планы обороны восьми государств Евросоюза в рамках программы перевооружения через кредитный инструмент SAFE, Румыния получит 16,6 миллиарда евро, большая часть этой суммы пойдет на перевооружение.