Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Европы использовать инцидент с падением беспилотника в Румынии для оправдания эскалации конфликта с Россией обернется для Брюсселя катастрофой.
- По мнению Джонсона, у Европы нет достаточной военной мощи и силы, а политики ведут себя так, словно сознательно стремятся к самоуничтожению.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Попытка Европы использовать инцидент с падением беспилотника в Румынии для оправдания эскалации конфликта с Россией обернется для Брюсселя катастрофой, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Sabby Sabs.
«
"Эта попытка европейцев, в частности, использовать Румынию в качестве провокации, чтобы оправдать ответные действия Европы, закончится для них плохо. У Европы нет достаточной военной мощи и силы", — признал он.
По словам эксперта, этим европейские политики демонстрируют полное безумие и ведут себя так, словно сознательно стремятся к самоуничтожению.
«
"Нет, эти люди, похоже, жаждут смерти, они сумасшедшие. Не стоит дразнить медведя, потому что медведь встанет, а бегает он быстрее вас и вас просто сожрут. Именно это теперь и произойдет с Европой", — подытожил Джонсон.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию ЕС на инцидент с дронами верещаниями, цель которых — отвести внимание от террористических преступлений Владимира Зеленского, в том числе убийства детей в Старобельске, которые совершаются на деньги Брюсселя. Дипломат подчеркнула, что все обвинения в адрес России из-за БПЛА в странах Евросоюза бездоказательны: не было предъявлено ни одного факта и материала.