Посольство России прокомментировало реакцию Румынии на инцидент с БПЛА

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Румыния воспользовалась инцидентом с падением БПЛА в Галаце в качестве предлога для дипломатической эскалации, сообщило посольство России в Бухаресте.

Румынский евродепутат Диана Шошоакэ, в свою очередь, сказала изданию, что даже если компоненты дрона и взрывчатка имеют российское происхождение, это не доказывает, где именно аппарат был собран и откуда он был запущен.