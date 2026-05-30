Посольство России прокомментировало реакцию Румынии на инцидент с БПЛА

- Румыния воспользовалась инцидентом с падением БПЛА в Галаце в качестве предлога для дипломатической эскалации, сообщило посольство России в Бухаресте.
- По заявлению румынского евродепутата Дианы Шошоакэ, даже если компоненты дрона и взрывчатка имеют российское происхождение, это не доказывает, где именно аппарат был собран и откуда он был запущен.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Румыния воспользовалась инцидентом с падением БПЛА в Галаце в качестве предлога для дипломатической эскалации, сообщило посольство России в Бухаресте.
"Румыния открыто следует внешнеполитической линии ЕС и НАТО, направленной на конфронтацию с Россией, и, судя по тому, как развивались сегодня события, воспользовалась инцидентом в Галаце в качестве предлога для реализации решения, которое было принято заранее", - заявили дипломаты газете "Известия".
Румынский евродепутат Диана Шошоакэ, в свою очередь, сказала изданию, что даже если компоненты дрона и взрывчатка имеют российское происхождение, это не доказывает, где именно аппарат был собран и откуда он был запущен.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.