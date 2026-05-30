Глава МИД Германии решил пригрозить России

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль пообещал совместный ответ Европы в адрес России из-за падения БПЛА в Румынии.
"Мы ответим на эти действия России единым фронтом", — цитирует его издание Rheinische Post.
Он утверждает, что Европа и дальше будет решительно поддерживать Украину.
В пятницу Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
В тот же день президент России Владимир Путин предположил, что при инциденте в Румынии, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных.
