Россияне получат дополнительный оплачиваемый выходной в случае ЧС
02:27 30.05.2026
Россияне получат дополнительный оплачиваемый выходной в случае ЧС

РИА Новости: чтобы получить выходной в случае ЧС, нужно подать заявление

Ликвидация последствий наводнения
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работающие россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной в случае чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.
  • Для получения выходного или отпуска без оплаты необходимо подать заявление работодателю не позднее пяти рабочих дней со дня установления факта ЧС.
  • Мера поддержки будет действовать в течение шести лет, начиная с 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Работающие россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной в случае чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно тексту документа, работники смогут рассчитывать на "дополнительный выходной с сохранением среднего заработка" или на отпуск до пяти дней без заработной платы. Мера будет предоставляться людям, проживающим в зонах чрезвычайных ситуаций в случае нарушения условий жизни и утраты имущества.
Для этого необходимо будет подать заявление работодателю не позднее пяти рабочих дней со дня установления соответствующего факта. В этом случае работнику будет предоставлен оплачиваемый выходной в течение 10 дней после подачи заявления или отпуск без сохранения зарплаты в течение 20 дней.
Мера поддержки будет действовать в течение шести лет, начиная с 1 сентября 2026 года.
