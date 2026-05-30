В Реутове вандалам, прикурившим от Вечного огня, избрали меру пресечения

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мужчине и женщине, прикурившим сигареты от Вечного огня в Подмосковном Реутове, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и домашнего ареста соответственно, сообщила прокуратура Московской области.

Уточняется, что оба обвиняемых ранее судимы и официально не трудоустроены. Они признали вину в полном объеме.