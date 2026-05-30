В Реутове вандалам, прикурившим от Вечного огня, избрали меру пресечения

17:52 30.05.2026
В Реутове двум вандалам, прикурившим от Вечного огня, избрали меру пресечения

Кресло судьи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковном Реутове несколько пьяных людей осквернили Вечный огонь, не менее двух раз прикурив от него сигареты.
  • Мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, его сожительнице — в виде домашнего ареста.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мужчине и женщине, прикурившим сигареты от Вечного огня в Подмосковном Реутове, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и домашнего ареста соответственно, сообщила прокуратура Московской области.
По данным следствия, в четверг ночью у мемориального комплекса "Реутовцам, погибшим за Отечество" в подмосковном Реутове несколько пьяных людей осквернили Вечный огонь, не менее двух раз прикурив от него сигареты. Позднее в СК РФ сообщили о задержании одного из вандалов.
"В соответствии с позицией представителя прокуратуры города Реутова судом избрана меры пресечения в отношении двоих обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по пункту "а" части 2 статьи 243.4 УК РФ (осквернение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества)... Мужчине судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, его сожительнице в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что оба обвиняемых ранее судимы и официально не трудоустроены. Они признали вину в полном объеме.
По данным СУСК по Московской области, задержаны 36-летний мужчина и 35-летняя женщина.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РеутовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
