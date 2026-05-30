На севере Москвы пятилетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пятилетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже дома в Студеном проезде в Москве, он госпитализирован, сообщает столичная прокуратура.

По предварительным данным, ребенок на время остался без присмотра мамы, которая вышла из квартиры, забрался на подоконник открытого окна и не удержался на нем.