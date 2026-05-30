Силы ПВО за сутки сбили 352 беспилотника ВСУ и десять управляемых авиабомб

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Силы ПВО России за сутки уничтожили 352 беспилотника самолетного типа, десять управляемых авиабомб, один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны России.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 153 684 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 550 танков и других боевых бронированных машин, 1727 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 136 орудий полевой артиллерии и минометов, 62 874 единицы специальной военной автомобильной техники.