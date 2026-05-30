Силы ПВО за сутки сбили 352 беспилотника ВСУ и десять управляемых авиабомб
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 30.05.2026 (обновлено: 12:26 30.05.2026)
Силы ПВО за сутки сбили 352 беспилотника ВСУ и десять управляемых авиабомб

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
  • Силы ПВО России за сутки уничтожили 352 беспилотника самолетного типа, десять управляемых авиабомб и один снаряд РСЗО HIMARS.
  • С начала проведения специальной военной операции уничтожены 153 684 беспилотных летательных аппарата и большое количество другой военной техники.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Силы ПВО России за сутки уничтожили 352 беспилотника самолетного типа, десять управляемых авиабомб, один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 352 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 153 684 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 550 танков и других боевых бронированных машин, 1727 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 136 орудий полевой артиллерии и минометов, 62 874 единицы специальной военной автомобильной техники.
