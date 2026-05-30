Силы ПВО за ночь сбили 127 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников.
- Дроны были сбиты над 13 российскими регионами и Азовским морем.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 29 мая текущего года до 07.00 мск 30 мая текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18