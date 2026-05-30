Силы ПВО за ночь сбили 127 украинских дронов

"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 29 мая текущего года до 07.00 мск 30 мая текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.