В Воронежской области силы ПВО уничтожили 13 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 13 БПЛА над Воронежской областью.
- В результате атаки дронов ВСУ произошло возгорание гаража, а также повреждены фасады домов, хозпостройки и выбиты окна в частных домах.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Силами ПВО уничтожено 13 БПЛА над Воронежской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гусев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в результате атаки в одном из муниципалитетов произошло возгорание гаража с автотранспортом, огонь был оперативно потушен.
"Еще в одном районе обломками БПЛА выбиты окна в трех частных домах, повреждены фасады двух домов и несколько хозпостроек. Кроме того, обрушился гараж с легковым автомобилем", - заключил Гусев.
