Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов в небе над Тульской областью

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Силы ПВО в ночь на субботу уничтожили шесть украинских беспилотников в небе над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 6 украинских беспилотников. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале Миляева на платформе "Макс".
По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
