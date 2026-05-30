"ПСЖ" – "Арсенал": смотреть онлайн финал Лиги чемпионов 30 мая

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Арсенал" встретятся в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.
Встреча в Будапеште состоится в субботу и начнется в 19:00 по московскому времени.
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
65’ • Усман Дембеле (П)
121’ • Гонсалу Рамуш (П)
121’ • Дезире Дуэ (П)
121’ • Ашраф Хакими (П)
121’ • Лукас Беральдо (П)
06’ • Кай Хаверц
121’ • Виктор Дьекереш (П)
121’ • Деклан Райс (П)
121’ • Габриэль Мартинелли (П)