Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ — "Арсенал": финал Лиги чемпионов 2026, во сколько, где смотреть онлайн
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:00 30.05.2026
Сафонов и "ПСЖ" омрачат сказку "Арсенала"? Все о великом финале ЛЧ

Финал Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Арсенал" начнется в 19:00 по московскому времени

© UEFA.comЭмблемы финалистов ЛЧ
Эмблемы финалистов ЛЧ - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© UEFA.com
Читать в
МАКСДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Уже в субботу в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, в котором встретятся новоиспеченный триумфатор Английской премьер-лиги (АПЛ) "Арсенал" с топ-клубом из Франции "Пари Сен-Жермен", в воротах которого будет играть россиянин Матвей Сафонов. РИА Новости Спорт анонсирует главную битву евросезона, приводя десятку главных фактов о ней.

"ПСЖ" — "Арсенал"

  • Когда: 30 мая;
  • Во сколько: 19:00 по московскому времени;
  • Где: арена "Ференц Пушкаш", Будапешт;
  • Трансляция: следить за решающим матчем можно в матч-центре РИА Новости Спорт. Прямой эфир также будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.
1. Уникальный сезон для лондонского "Арсенала". Мало того, что взяли золото Английской премьер-лиги (АПЛ) впервые за 22 года, так еще и дошли до финала ЛЧ, не потерпев ни одного поражения (11 побед при трех ничьих). Лишь девять клубов смогли пройти весь сезон в Лиге чемпионов без проигрышей. Абсолютное доминирование "пушкарей" и их тренера Микеля Артеты, так долго ждавших своего прайма.
2. Команды встречались друг с другом девять раз, и счет 4-2 в пользу лондонцев. Впрочем, в последних двух матчах, которые пришлись на полуфинал ЛЧ победного для парижан сезона-2024/25, "Арсенал" был бит с общим счетом 3:1. Команда Луиса Энрике уверенно прошла "канониров" (не в последнюю очередь благодаря сейвам уже экс-вратаря Джанлуиджи Доннаруммы), а затем в мюнхенском финале втоптала в газон итальянский "Интер" (5:0).
3. "ПСЖ" после первой победы в ЛЧ сыграет в финале второй сезон кряду, чего не скажешь про "Арсенал". Лондонцы всего раз доходили до решающего сражения и его проиграли: в 2006 году "канониры" не справились с великолепной "Барселоной", в которой феерил Роналдиньо и только зажигалась звезда Лионеля Месси — 1:2.
4. У парижан в этом сезоне ЛЧ выдаются потрясающие матчи с английскими командами. В шести противостояниях против представителей АПЛ у них ни одного поражения, а в 1/8 финала и четвертьфинале "ПСЖ" катком прошелся по "Челси" и "Ливерпулю" соответственно.
5. Внимание российских болельщиков будет приковано к вратарю "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову. Он уже вошел в историю, став первым футболистом в истории нашего футбола, которому удалось дважды пробиться в финал главного еврокубка. Ну и если выиграет, тоже крутой рекорд: до него было лишь четыре игрока, выигрывавших в ЛЧ по разу (это Игорь Добровольский, Владимир Бут, Дмитрий Аленичев и Денис Черышев).
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Сафонов творит историю! "ПСЖ" снес "Баварию" на пути к финалу ЛЧ
7 мая, 00:08
6. "ПСЖ" забивает значительно больше: 44 мяча в 16 встречах нынешнего розыгрыша ЛЧ при 29 голах "канониров", у которых на два матча меньше. Зато как хороша оборона у лондонцев! Всего шесть пропущенных мячей. Их вратарь Давид Райя провел девять "сухих" противостояний — в случае игры "на ноль" в субботу он повторит вратарский рекорд турнира (10).
7. Пути к финалу у участников матча в Будапеште разительно отличались. Только сравните: "ПСЖ" прошел в плей-офф "Челси", "Ливерпуль" и "Баварию", тогда как "Арсенал" был сильнее куда менее статусных "Байера", "Спортинга" и "Атлетико".
8. Дуэли звезд, которые в преддверии важнейшего матча сезона смогли избежать травм. Так у "ПСЖ" на поле выйдет Хвича Кварцхелия, обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле и бронебойные Витинья и Ашраф Хакими с капитаном-ветераном Маркиньосом, в то время как "Арсенал" поведут за собой Деклан Райс, Мартин Эдегор, Бакайо Сака и Виктор Дьекереш.
Чемпионский постер Арсенала - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Безумие в Лондоне! "Арсенал" стал чемпионом Англии впервые за 22 года
19 мая, 23:45
9. Фаворитом букмекеры видят действующего победителя Лиги чемпионов: коэффициент 2.3 на парижан при 3.2 на "канониров".
  • 2021 — "Челси"
  • 2022 — "Реал"
  • 2023 — "Манчестер Сити"
  • 2024 — "Реал"
  • 2025 — "Пари Сен-Жермен"

2026 — ...

10. Наконец, в случае победы "Арсенала" сезон-2025/26 станет уникальным, ведь все еврокубки достанутся английским клубам. Ранее "Астон Вилла" с Унаи Эмери покорила Лигу Европы, а "Кристал Пэлас" в среду завоевал первый еврокубок в своей истории, выиграв Лигу конференций.
Опрос
Кто выиграет Лигу чемпионов?
Проголосовали:451
Вчера, 12:00
Дмитрий Аленичев - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Сафонов идет на рекорд России в ЛЧ! Такого не делал даже Аленичев
26 мая, 08:00
 
ФутболСпортМатвей СафоновАрсенал (Лондон)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)Спорт — видеоАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортМикель АртетаЛуис ЭнрикеХвича КварацхелияБукайо СакаДеклан РайсУсман Дембеле
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    31.05 15:30
    М. Андреева
    Д. Тайхман
  • Теннис
    31.05 17:00
    Я. Меншик
    А. Рублев
  • Теннис
    31.05 16:30
    Й. д. Йонг
    А. Зверев
  • Теннис
    31.05 21:15
    К. Рууд
    Ж. Фонсека
  • Хоккей
    31.05 16:30
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    31.05 21:20
    Швейцария
    Финляндия
  • Футбол
    31.05 21:45
    Германия
    Финляндия
  • Футбол
    31.05 22:30
    США
    Сенегал
  • Футбол
    31.05 18:30
    Польша
    Украина
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала