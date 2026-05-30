Сафонов и "ПСЖ" омрачат сказку "Арсенала"? Все о великом финале ЛЧ

Уже в субботу в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, в котором встретятся новоиспеченный триумфатор Английской премьер-лиги (АПЛ) "Арсенал" с топ-клубом из Франции "Пари Сен-Жермен", в воротах которого будет играть россиянин Матвей Сафонов. РИА Новости Спорт анонсирует главную битву евросезона, приводя десятку главных фактов о ней.

"ПСЖ" — "Арсенал"

Когда : 30 мая;

: 30 мая; Во сколько : 19:00 по московскому времени;

: 19:00 по московскому времени; Где : арена "Ференц Пушкаш", Будапешт;

: арена "Ференц Пушкаш", Будапешт; Трансляция: следить за решающим матчем можно в матч-центре РИА Новости Спорт. Прямой эфир также будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

1. Уникальный сезон для лондонского "Арсенала". Мало того, что взяли золото Английской премьер-лиги (АПЛ) впервые за 22 года, так еще и дошли до финала ЛЧ, не потерпев ни одного поражения (11 побед при трех ничьих). Лишь девять клубов смогли пройти весь сезон в Лиге чемпионов без проигрышей. Абсолютное доминирование "пушкарей" и их тренера Микеля Артеты, так долго ждавших своего прайма.

2. Команды встречались друг с другом девять раз, и счет 4-2 в пользу лондонцев. Впрочем, в последних двух матчах, которые пришлись на полуфинал ЛЧ победного для парижан сезона-2024/25, "Арсенал" был бит с общим счетом 3:1. Команда Луиса Энрике уверенно прошла "канониров" (не в последнюю очередь благодаря сейвам уже экс-вратаря Джанлуиджи Доннаруммы), а затем в мюнхенском финале втоптала в газон итальянский "Интер" (5:0).

3. "ПСЖ" после первой победы в ЛЧ сыграет в финале второй сезон кряду, чего не скажешь про "Арсенал". Лондонцы всего раз доходили до решающего сражения и его проиграли: в 2006 году "канониры" не справились с великолепной "Барселоной", в которой феерил Роналдиньо и только зажигалась звезда Лионеля Месси — 1:2.

4. У парижан в этом сезоне ЛЧ выдаются потрясающие матчи с английскими командами. В шести противостояниях против представителей АПЛ у них ни одного поражения, а в 1/8 финала и четвертьфинале "ПСЖ" катком прошелся по "Челси" и "Ливерпулю" соответственно.

5. Внимание российских болельщиков будет приковано к вратарю "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову. Он уже вошел в историю, став первым футболистом в истории нашего футбола, которому удалось дважды пробиться в финал главного еврокубка. Ну и если выиграет, тоже крутой рекорд: до него было лишь четыре игрока, выигрывавших в ЛЧ по разу (это Игорь Добровольский, Владимир Бут, Дмитрий Аленичев и Денис Черышев).

6. "ПСЖ" забивает значительно больше: 44 мяча в 16 встречах нынешнего розыгрыша ЛЧ при 29 голах "канониров", у которых на два матча меньше. Зато как хороша оборона у лондонцев! Всего шесть пропущенных мячей. Их вратарь Давид Райя провел девять "сухих" противостояний — в случае игры "на ноль" в субботу он повторит вратарский рекорд турнира (10).

7. Пути к финалу у участников матча в Будапеште разительно отличались. Только сравните: "ПСЖ" прошел в плей-офф "Челси", "Ливерпуль" и "Баварию", тогда как "Арсенал" был сильнее куда менее статусных "Байера", "Спортинга" и "Атлетико".

8. Дуэли звезд, которые в преддверии важнейшего матча сезона смогли избежать травм. Так у "ПСЖ" на поле выйдет Хвича Кварцхелия, обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле и бронебойные Витинья и Ашраф Хакими с капитаном-ветераном Маркиньосом, в то время как "Арсенал" поведут за собой Деклан Райс, Мартин Эдегор, Бакайо Сака и Виктор Дьекереш.

9. Фаворитом букмекеры видят действующего победителя Лиги чемпионов: коэффициент 2.3 на парижан при 3.2 на "канониров" .

10. Наконец, в случае победы "Арсенала" сезон-2025/26 станет уникальным, ведь все еврокубки достанутся английским клубам. Ранее "Астон Вилла" с Унаи Эмери покорила Лигу Европы, а "Кристал Пэлас" в среду завоевал первый еврокубок в своей истории, выиграв Лигу конференций.