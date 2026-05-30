Сафонов - лучший россиянин в ЛЧ! Его "ПСЖ" снова разнес Европу

Французский "Пари Сен-Жермен", ворота которого защищает вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов, в серии пенальти одолел английский "Арсенал" в финале Лиги чемпионов УЕФА и второй год подряд стал победителем главного клубного турнира Старого Света. РИА Новости Спорт с восторгом рассказывает о решающей битве в Будапеште, которая ожидаемо завершилась слезами.

Главные интриги финала

Проиграет ли "Арсенал"? "Пушкари" в этом сезоне ведут огонь на поражение: до финала парни Микеля Артеты дошли без единого проигрыша в 14 матчах, плюс на внутренней арене впервые с 2004 года стали чемпионами Англии.

"Пушкари" в этом сезоне ведут огонь на поражение: до финала парни Микеля Артеты дошли без единого проигрыша в 14 матчах, плюс на внутренней арене впервые с 2004 года стали чемпионами Англии. Быть ли второму "ушастому" трофею в коллекции Матвея Сафонова? В историю отечественного футбола вошли пять победителей Лиги чемпионов, включая воспитанника "Краснодара", но вот двукратных триумфаторов среди россиян до сих пор не было.

Сможет ли защитить "ПСЖ" титул лучшей команды Европы? В XXI веке такое удавалось только мадридскому "Реалу", который выиграл три трофея ЛЧ подряд. Больше в нынешнем столетии ни один клуб не мог повторить успех на следующий сезон после триумфального.

В XXI веке такое удавалось только мадридскому "Реалу", который выиграл три трофея ЛЧ подряд. Больше в нынешнем столетии ни один клуб не мог повторить успех на следующий сезон после триумфального. Возьмут ли "канониры" золото? Которого еще нет на трофейной полке лондонского клуба. Всего раз "Арсенал" играл в финале ЛЧ - против "Барселоны" в 2006-м - и уехал из Парижа ни с чем: Тьерри Анри и компания повели в счете, но раннее удаление голкипера Йенса Леманна спутало все карты.

Которого еще нет на трофейной полке лондонского клуба. Всего раз "Арсенал" играл в финале ЛЧ - против "Барселоны" в 2006-м - и уехал из Парижа ни с чем: Тьерри Анри и компания повели в счете, но раннее удаление голкипера Йенса Леманна спутало все карты. Наконец, продолжится ли доминирование АПЛ? Представители Английской премьер-лиги в этом сезоне выжигают еврокубки: в Лиге Европы победила "Астон Вилла", в Лиге конференций лучшим оказался "Кристал Пэлас".

В нашем анонсе мы разложили эти и другие расклады. Теперь рассказываем о жарких событиях на арене "Ференц Пушкаш", давненько не принимавшей события такого уровня.

Стартовые составы

"ПСЖ" : Матвей Сафонов (вратарь), Ашраф Хакими, Маркиньос (капитан), Хвича Кварацхелия, Фабиан Руис, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Витинья, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Жуан Невеш.

: Матвей Сафонов (вратарь), Ашраф Хакими, Маркиньос (капитан), Хвича Кварацхелия, Фабиан Руис, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Витинья, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Жуан Невеш. "АРСЕНАЛ": Давид Райя (вратарь), Вильям Салиба, Кристиан Москера, Пьеро Инкапье, Габриэл Магальяйнс, Букайо Сака, Мартин Эдегор (капитан), Кай Хаверц, Деклан Райс, Майлз Льюис-Скелли.

Отметим, что главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике оставил в запасе украинского защитника Илью Забарного, чьи отношения с россиянином (на публике) оставляют желать лучшего.

Также забавный факт, что испанец выбрал состав, практически идентичный прошлогоднему финалу. Только в воротах стоит не Джанлуиджи Доннарумма, а наш Матвей.

Чудовищный дебют для "ПСЖ"

Уже на шестой минуте автор победного гола "Челси" в финале-2021 Хаверц убежал один на один после ошибки капитана французов Маркиньоса и вложил всю силу в удар с острого угла. Мяч подлейше пролетел над плечом Сафонова — первый же удар в створ ворот Сафонова привел к голу. Вратарская ошибка? Не рискнем так говорить, потому что позиция была хоть и не стопроцентная, но все равно немцу позволили "расстрелять" российского вратаря. Так что вопросы к обороне. В наших СМИ тут же завирусилась новость про Федора Смолова, который поставил на "сухой" матч Сафонова… Не фартануло.

Что касается Кая, то до форварда "Арсенала" забивали в финалах ЛЧ за две команды только Криштиану Роналду ("МЮ" и "Реал") и Марио Манджукич ("Бавария" и "Ювентус").

© REUTERS / Phil Noble Гол Кая Хаверца в ворота "ПСЖ" © REUTERS / Phil Noble Гол Кая Хаверца в ворота "ПСЖ"

Кошмарное начало сменилось игрой "ПСЖ" первым номером. Момент был у Хвичи, а затем в центре внимания оказался "канонир" Сака, который сыграл двумя (!) руками в собственной штрафной. Но судейская бригада во главе с Даниэлем Зибертом из Германии даже не прибегла к просмотру видеоповтора.

За Матвея стало страшно

Не прошло и получаса, а Сафонову чуть не потребовалась замена. Вратарь уверенно пошел на перехват прострела в свою штрафную и дотянулся… Ценой удара по голове. На поле сразу же вышли врачи парижан, а телекамеры начали выхватывать запасного голкипера "ПСЖ" Люка Шевалье, разминавшегося на бровке. Долго оказывали помощь россиянину, очень долго. И все же Матвей принял решение матч продолжить.

И вот, пролетели полчаса. И страшно стало уже за "ПСЖ", потому что за треть противостояния действующие победители ЛЧ не создали ни одного по-настоящему опасного эпизода у ворот Райи. 35, 40, 45... Уже свисток на перерыв! "Арсенал" в очередной раз подтвердил статус команды с безупречной обороной. Потому что ноль идей в атаке французов с Кварацхелией, Дуэ и обладателем "Золотого мяча" Дембеле. Не хвалить же их за удары Руиса издали в руки голкиперу и головой сильно выше перекладины.

© REUTERS / Phil Noble Матвей Сафонов в финале Лиги чемпионов © REUTERS / Phil Noble Матвей Сафонов в финале Лиги чемпионов

Согласны, что и у ворот Сафонова после гола моментов практически не было (забавно, как судья свистнул и не дал англичанам подать так любимый ими угловой). Однако "Арсенал" с его эшелонированной защитой и одним забитым как будто не сильно в них нуждался.

Взвинтил темп "ПСЖ" после перерыва

Да и "Арсенал" начал понемногу уставать от скоростей парижан — и зон свободных стало у французов больше, и атак, приведших к двум желтым карточкам "Арсеналу". На 55-й минуте Райе пришлось впервые полноценно вступить игру, чтобы укротить летящий со штрафного мяч после непростого удара Хакими. Однако чем меньше оставалось времени до конца противостояния, тем хаотичнее выглядели подходы проигрывающего "ПСЖ".

Кстати, о камбэках: Opta Sports вспомнил, что на протяжении 11 лет команда, которая повела в счете, в итоге побеждала в финалах ЛЧ. В последний раз спастись удалось "Реалу" в 2014-м, когда "сливочные" переломили ход встречи в компенсированное время и в итоге додавили соседей по Мадриду - "Атлетико".

Кварацхелию не остановить

На 62-й Хвича ворвался в штрафную, и Москере не удалось остановить грузина по правилам. Это пенальти! Судьи немного попыхтели над VAR, но 11-метровый отменять не стали. А Дембеле не стал жалеть Лондон, уверенно разведя голкипера и мяч по разным углам.

© REUTERS / Bernadett Szabo Гол Дембеле в финале Лиги чемпионов © REUTERS / Bernadett Szabo Гол Дембеле в финале Лиги чемпионов

И сразу ожила интрига!

"Арсенал" с потерявшимся на поле нападающим Дьокерешем все так же прижимался к своим воротам, а "ПСЖ" давил. Но и ошибался — снова контратака с пасом на Хаверца, но вот тут Матвей сыграл на отлично. Выпрыгнул и опередил форварда, намертво забрав мяч.

"ПСЖ" выручает Сафонов, потом Пачо… А за "Арсенал" играет штанга! Хвича после осечки англичан протащил мяч с центра поля и пробил, после чего лондонцев уберег от второго пропущенного каркас ворот. И дальше — жара! Неразбериха в штрафной Матвея чудом не привела к голу, а потом Барколя вроде выходил один на один, но сильно отпустил мяч и проиграл дуэль Райе. И как не забил Витинья?! Крученым, под перекладину… И чуть выше! Как не забил Барколя, заруинивший еще один супермомент?!

Спасся "Арсенал". И дожил до дополнительных 30 минут.

Серии пенальти не избежать

Вновь заставляет Сафонов улыбнуться после своих настойчивых выносов в аут… Ну и порадоваться за удачную игру на втором этаже.

Что касается двух дополнительных таймов по 15 минут, то они совсем не были скучными, но запомнились лишь подобием навала лондонцев в концовке и падением Мадуэке в штрафной Матвея, за что номинальные гости неистово просили пенальти. В бешенство пришли Райс и Артета, и арбитру пришлось "успокаивать" лидера и рулевого "канониров" заслуженными "горчичниками".

Время Сафонова, который прославился на весь мир благодаря четырем сейвам в декабрьском финале Межконтинентального кубка?

© REUTERS / Andrew Boyers Футболисты "ПСЖ" © REUTERS / Andrew Boyers Футболисты "ПСЖ"

Сафонов не спас. Но все равно гений!

Рамуш красоту положил при первом ударе в "футбольной лотерее". Да и Дьокереш уверенно пробил Сафонова — 1:1. Дуэ точен, а Эзе, выдержав паузу, мажет! 2:1 в пользу Парижа. Далее за партнера по команде реабилитировался Райя, остановивший Мендеша, а Матвей не потащил выстрел Райса. Счет равный — 2:2 после трех попыток!

Хакими вывел французов вперед, но Мартинелли жахнул ближе к верхнему правому углу— 3:3. Последний, пятый пенальти парижан безупречно исполнил Бералдо... А что же с "Арсеналом"? У него снова промах! "Накосячил" Габриэл, оставивший лондонцев без первого трофея ЛЧ в великой истории английского клуба.

© Marton Monus Футболисты "ПСЖ" с трофеем ЛЧ © Marton Monus Футболисты "ПСЖ" с трофеем ЛЧ

А "ПСЖ" становится гегемоном. Феноменальная команда покоряет Европу второй год кряду, а Матвей становится первым россиянином, дважды побеждавшим в главном турнире Старого Света. Безумие.

2021 — " Челси "

" 2022 — "Реал"

2023 — "Манчестер Сити"

2024 — "Реал"

2025 — "Пари Сен-Жермен"