Болельщик "ПСЖ" случайно прилетел в Бухарест вместо Будапешта на финал ЛЧ - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
22:15 30.05.2026 (обновлено: 22:38 30.05.2026)
Болельщик "ПСЖ" случайно прилетел в Бухарест вместо Будапешта на финал ЛЧ

Эмблема французского ПСЖ - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщик французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» случайно прилетел в Бухарест вместо Будапешта.
  • Видео болельщика, опубликованное в TikTok, набрало около 440 тысяч просмотров.
  • «Пари Сен-Жермен» обыграл «Арсенал» и второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов.
ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Болельщик французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", планировавший приехать в Будапешт на финал Лиги чемпионов, рассказал, что ошибся с выбором направления и случайно прилетел в румынский Бухарест.
"Я пропущу финал Лиги чемпионов. Я ошибся и взял билет до Бухареста в Румынии вместо Будапешта. Так что я нахожусь в Румынии в Бухаресте, в то время как финал идет в Венгрии в Будапеште. Я думал, что это то же самое", - рассказал француз в своем TikTok. Видео набрало около 440 тысяч просмотров, и эта цифра продолжает активно расти.
Мужчина посетовал, что ему придется смотреть финальный матч по телевизору, словно он и не уезжал из Парижа. Он выразил поддержку "ПСЖ" и попросил их вернуться во Францию с победой.
Финальный матч Лиги чемпионов прошел в субботу в Будапеште. Французский "ПСЖ" обыграл английский "Арсенал" и второй год подряд стал победителем турнира.
Матвей Сафонов в финале Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Сафонов стал первым российским футболистом, дважды выигравшим ЛЧ
