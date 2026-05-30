Болельщик "ПСЖ" случайно прилетел в Бухарест вместо Будапешта на финал ЛЧ

ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Болельщик французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", планировавший приехать в Будапешт на финал Лиги чемпионов, рассказал, что ошибся с выбором направления и случайно прилетел в румынский Бухарест.
"Я пропущу финал Лиги чемпионов. Я ошибся и взял билет до Бухареста в Румынии вместо Будапешта. Так что я нахожусь в Румынии в Бухаресте, в то время как финал идет в Венгрии в Будапеште. Я думал, что это то же самое", - рассказал француз в своем TikTok. Видео набрало около 440 тысяч просмотров, и эта цифра продолжает активно расти.
Финальный матч Лиги чемпионов прошел в субботу в Будапеште. Французский "ПСЖ" обыграл английский "Арсенал" и второй год подряд стал победителем турнира.